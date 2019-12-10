В Приморье участились случаи гибели на производстве

За минувшие несколько дней на предприятиях Приморского края случилось несколько тяжелых инцидентов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

Два несчастных случая и две смерти на рабочих местах зарегистрированы за неделю в Приморье.

Что касается травмирования на производстве, на Владивостокской ТЭЦ-2 опасную травму позвоночника получил 61-летний слесарь. Кроме того, множественные переломы грудной клетки медики зафиксировали у 40-летнего матроса 2-го класса компании "Пасифик Марин Тролерз": мужчина был придавлен лифтовой клетью грузовой платформы.

Также имели место и случаи с летальным исходом. Так, на рыболовецком предприятии "Интрарос" умер 32-летний матрос, а в судоходной компании Уссурийска "Гудзон" в Охотском море пропал 61-летний моторист.