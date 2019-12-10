Две сестры из Оренбуржья присвоили у ПФР около 31 млн рублей

В Оренбургской области суд вынес приговор двум сестрам, признанным виновными в крупном мошенничестве и пособничестве в совершении преступления.

Суду удалось установить, что две женщины прибегли к обману сотрудников Пенсионного фонда (ПФР). Мошенницы предоставляли электронные документы с ложной информацией. Объем украденных средств составил почти 30 миллионов рублей.

Одной сестре суд назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Второй сестре дали условное наказание — 2 года с испытательным сроком 3 года.