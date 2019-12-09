Мошенники обманывали репетиторов в Кургане

В городе Курган несколько репетиторов и переводчиков, которые трудятся в сфере иностранных языков, стали жертвами злоумышленников. Их обманули, прибегнув к имени главы департамента развития городского хозяйства Вадима Лютикова.

Одна из жертв поделилась деталями произошедшего с журналистами. Ей кто-то позвонил от имени Вадима Лютикова и предложил работу — вроде бы в столицу Зауралья приехала иностранная делегация с детьми, требуется профессиональный репетитор для прогулок по городу. На телефон клиентов требовалось перевести денежные средства, чтобы те не остались без связи.

Большая часть репетиторов сообразила, что их обманывают, но были и те, кто перечислил преступникам по 2 000 рублей. Настоящий чиновник мэрии узнал о звонках от своего имени от представителей СМИ.