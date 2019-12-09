Девочку-подростка из Питера изнасиловал приезжий из Таджикистана

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка стала жертвой своей доверчивости. В субботу, 7 декабря, сотрудники полиции по Колпинскому району получили сообщение из детской городской больницы № 5 о том, что к ним поступила малолетняя пациентка. Девочка пришла за помощью к гинекологу и пояснила, что один взрослый парень напоил ее и потом несколько часов насиловал.

Она рассказала, что в прошедшую среду, 4 декабря, пошла в гости к 22-летнему парню по имени Салимжон, которого плохо знала. Квартиру она не помнила, но точно знала, что дом располагается в поселке Металлострой в Колпино.

Там, начиная с 17:30 до полуночи девочка вместе с парнем сначала распивала алкоголь, а после мужчина совершил с ней половой акт.

Подозреваемым по этому делу оказался 22-летний приезжий из Таджикистана. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании.