Два брата из Питера получили более 20 лет тюрьмы за бочки с зельем

В Кировском районном суде города Санкт-Петербург был оглашен приговор по делу о бочках с наркотиками. Два брата, Сергей и Олег Воробьевы, за покушение на сбыт свыше 127 килограммов гашиша, а первый Сергей еще и за более шести граммов МДМА, найденных в его автомобиле, получили 14 и 7 лет тюрьмы соответственно.

Братьям предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Отметим, что для Кировского районного суда это дело является уже вторым, рассматриваемым с участием присяжных, и первым, которое завершилось единодушным обвинительным вердиктом. Коллегией не было отдано ни одного голоса в пользу версии подсудимых о том, что зелье да еще и в таких огромных объемах в гаражи и машину было подброшено сотрудниками регионального УФСБ.