Магазин и 5 школ в столице эвакуировали из-за сообщений о минировании

Пять средних школ и торговый центр "Город" в восточной части Москвы были эвакуированы из-за сообщений о подложенном взрывном устройстве. Об этом сегодня, 9 декабря сообщило информагентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.

Ранее, после получения анонимных сведений о "минировании", проводили эвакуацию также храма Христа Спасителя и 12 районных судов Москвы

Отмечается, что "волна минирований" идет в РФ уже вторую неделю подряд. Но пока что ни в одном из "заминированных" зданий каких-либо подозрительных предметов найдено не было.