Медведев рассказал о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами, что подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. Глава правительства подчеркнул, что проведение переписи - это сложный процесс, учитывая географические особенности и масштабы страны.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В отдаленных районах России перепись будет проводиться с 1 апреля и до 20 декабря 2020 года. На организацию и проведение переписи будет выделено более 30 миллиардов рублей.