Эксперты определили требования к риэлтору-профессионалу

Обязательные для риелторов навыки и знания определили в Минтруда. Начал действовать профессиональный стандарт "Специалист по операциям с недвижимостью".

Так, эксперт по недвижимости, оказывающий услуги по ее продаже, может иметь только среднее образование или же закончить бакалавриат. А после каждые два года ему рекомендовано проходить программы повышения квалификации.

По мнению ведомства, такой специалист должен уметь проводить маркетинговые исследования рынка жилья, давать консультации клиенту по местоположению, типу и размеру, цене жилья, а также по затратам на его содержание (коммунальные и другие виды услуг). Такой специалист должен уметь читать техпаспорта, кадастровые планы и справки, а также чертежи, поэтажные планы и экспликации объектов недвижимости. Кроме этого, он может дать клиенту консультацию о расходах на проведение сделки и регистрацию прав и обременений.

Указывается, что риэлтор должен соблюдать также нормы этики. Например, ему предписывается не разглашать третьим лицам детали сделки, не скрывать информацию о реальной стоимости объекта недвижимости или факты о минусах жилья.