"Выигрышные" рассылки принесли мошенникам 7 млрд рублей

Специалисты "Лаборатории Касперского" заметили аномальную активность мошенников, которые рассылают ложные сообщения о денежных вознаграждениях. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на пресс-служба "Лаборатории Касперского".

В компании пояснили, что речь идет об объявлениях, в которых утверждается, что пользователь выиграл какую-то денежную сумму, либо может получить деньги за прохождение опроса. Но для того, чтобы получить выигрыш ему нужно "оплатить комиссию". Средняя комиссия у мошенников составляет около 200 рублей. Многие доверчивые люди, желающие пополнить кошелек, отправляют мошенникам эти деньги, а обещанное вознаграждение не получают.

В "Лаборатории Касперского" посчитали, что таким образом мошенникам удалось заработать 7 миллиардов рублей только за вторую половину 2019 года.