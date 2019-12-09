В Дагестане семья из 5 человек отравилась газом

Семья из пяти человек получила отарвление угарным газом в Кизилюртовском районе Дагестана. Среди пострадавших оказалось трое детей, младшему из которых 8 лет.

"В центральную городскую больницу Кизилюрта поступило 5 человек, в частности трое детей 2004, 2006 и 2011 годов рождения — все они отравились угарным газом. Семья приживала в селе Гельбах Кизилюртовского района, в частном доме", — пояснили в МВД республики.

Всех пострадавших доставили в больницу, их состояние медики оценивают как легкой степени тяжести. Причины случившегося пока не установили.