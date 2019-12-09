Кадыров снялся в шуточном видео блогера

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снялся в шуточном видеоролике вместе с блогером Артемом Калайджяном. Видео начинается с того, что они просто сидят за столом и разговаривают как вдруг блогеру начинает названивать жена.

Когда супруга Калайджяна позвонила во второй раз трубку взял Рамзан Кадыров и объяснил девушке на чеченском языке, что ее муж сейчас занят. Тон супруги полностью изменился, она сказала, что все поняла даже не зная чеченского языка. Калайджяну она сказала, чтобы он занимался своими делами и не отвлекался на ее глупые звонки.

Ролик был опубликован в Instagram.