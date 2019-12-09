Художник из США съел работу коллеги за 120 тыс.долларов

Американский художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги Маурицио Каттелана. Речь идет о творении под названием "Комик", представленном на выставке современного искусства "Арт-Базель" в США в Майами-Бич.

Как сообщает BBC, экспонат представляет собой прикрепленный при помощи скотча к стене банан. До того момента, как Датуна съел произведение искусства, его купил коллекционер из Франции — за $120 тыс.

Как рассказал сам художник, съев банан, он устроил представление "Голодный художник". Также он пояснил, что ему нравятся работы Маурицио Каттелана и конкретно эта инсталляция.

"Это очень вкусно", — прокомментировал Датуна.

Но этот поступок не понравился организатором выставки. В результате, банан из экспозиции заменили. Рядом с картиной дежурят сотрудники полиции.