ПФР назвал причину, которая повлияет на приостановку выплаты пенсии

"Российской газете" в Пенсионном фонде РФ назвали причину, по которой выплаты пенсионерам могут быть приостановлены. Оказалось, что эта участь может постигнуть россиян, за которых выплаты получает другой человек.

В таком случае пенсионер обязан ежегодно подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Если пенсионер не подтвердил факт регистрации, выплаты пенсии приостанавливаются. Такая мера была введена для того, чтобы избежать нарушений, например, получения пенсии после смерти пенсионера.