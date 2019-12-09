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В России предложили приравнять хищение средств к госизмене

Общество

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил приравнивать хищение государственных средств к государственной измене. По его мнению, это преступление необходимо наказывать лишением свободы сроком от 10 до 25 лет.

Также Кабанов отмечает, что досрочное освобождение или амнистирование может затрагивать только тех осужденных, которые полностью возместили ущерб. По мнению главы НАК, коррупция угрожает не только экономической стабильности, но и государственной безопасности России.

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