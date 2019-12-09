"Почта России" ищет мужчину, которому выдали часть пенсии печеньем

Пресс-служба башкирского отделения "Почты России" сообщила, что сотрудники предприятия ведут поиск пенсионера, который получил часть пенсии печеньем. Ранее пенсионеру из Уфы выдали пенсию в размере 13 тысяч рублей, но у почтальона, пришедшего на дом, не оказалось 27 рублей 40 копеек, и он вместо них выдал мужчине печенье "Чайное удовольствие".

Сейчас предприятие устанавливает личность пенсионера, чтобы узнать, какой сотрудник "Почты России" приносил ему пенсию. Также в пресс-службе России подчеркнули, что родственники пенсионера не обращались в "Почту России", поэтому идентификация пострадавшего проходит так долго.