Компания Google опубликовала список видеозаписей, которые набрали наибольшее количество просмотров за 2019 год на платформе YouTube. Первое место заняла пародия Сыендука на мультсериал "Фиксики" под названием "Чинилы и большой секрет", набравшая 25 миллионов просмотров.
На втором месте оказался документальный фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни". Эта видеозапись набрала более 18 миллионов просмотров. Тройку лидеров замыкает видео с Билли Айлиш в гостях у Ивана Урганта, которое было просмотрено 15 миллионов раз.
В десятку самых просматриваемых видео попали ролики Comedy Club с участием резидента Павла Воли, а также обзоры фильмов от BadComedian.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".