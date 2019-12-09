Google назвал самые популярные видео в России за 2019 год

Компания Google опубликовала список видеозаписей, которые набрали наибольшее количество просмотров за 2019 год на платформе YouTube. Первое место заняла пародия Сыендука на мультсериал "Фиксики" под названием "Чинилы и большой секрет", набравшая 25 миллионов просмотров.

На втором месте оказался документальный фильм Юрия Дудя "Беслан. Помни". Эта видеозапись набрала более 18 миллионов просмотров. Тройку лидеров замыкает видео с Билли Айлиш в гостях у Ивана Урганта, которое было просмотрено 15 миллионов раз.

В десятку самых просматриваемых видео попали ролики Comedy Club с участием резидента Павла Воли, а также обзоры фильмов от BadComedian.