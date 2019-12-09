В Москве соберут огромных размеров щит

Для строительства Большой кольцевой линии метрополитена в российскую столицу доставили тоннелепроходческий комплекс "Победа".

В настоящее время его разобрали, но в ближайшие дни рабочие приступят к его сборке. Щит создавали специально для Москвы, с учетом особенностей геологии участков, где будет проходить метро.

Разрабатывался комплекс в Китае. Над ним работали как российские, так и китайские специалисты. Сначала комплекс доставили в Санкт-Петербург через Северный морской путь, а уже оттуда он оказался в Москве.