Эксперт: продаваемая петербуржцем монета за миллиард рублей — дешевка

Представитель "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров заявил, что монета, продаваемая жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, в действительности ничего не стоит.

Эксперт пояснил, что брак в виде поворота аверса к реверсу на 90 градусов не очень редкий изъян, поэтому получить за такую монету большую сумму не получится. Он добавил, что, бракованные монеты такого типа, как правило, оцениваются по типу "рубль — градус".

"То есть цена ей примерно 100 рублей, на любителя, возможно, 200 дадут. Иногда разворот представляет ценность, когда он 180 градусов", — рассказал нумизмат.

Ранее стало известно, что житель города на Неве выставил на продажу на сайте "Авито" монету номиналом два рубля, при этом он запросил за нее 1 млрд рублей.