Общественную палату России впервые возглавила женщина

На заседании Общественной палаты России 9 декабря избрали нового главу. Им впервые стала женщина - Лидия Михеева. Сообщается, что Михеева долгие годы работает в ОП и успела зарекомендовать себя как опытный юрист и общественник.

Избрание нового руководителя ОП прокомментировала председатель Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. По ее словам, Лидия Михеева "внутренней красоты человек", который подходит к работе с профессионализмом и ответственностью.