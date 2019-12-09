25% работодателей планируют повысить зарплаты в следующем году

В России увеличивается число работодателей, которые готовы повышать зарплаты своим сотрудников, чтобы сохранить кадры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ресурсом "Работа.ру".

Повысить зарплаты сотрудников в 2020 году запланировали уже 25% работодателей. Примечательно, что год назад этот показатель составлял на 7% меньше. Заместитель генерального директора "Работа.Ру" Александр Ветерков пояснил, что многие работодатели начали осознавать, что привлечение и поиск новых сотрудников обходится значительно дороже, чем мотивация имеющихся кадров.