С улиц города Омска за минувшие выходные (7-8 декабря) на площадки для складирования снега было вывезено свыше четырех тысяч кубических метров выпавших осадков. Об этом журналистам сегодня, 9 декабря, рассказали в мэрии города.
Отмечается, что работы производились в круглосуточном режиме. В устранении последствий снегопада были задействованы 750 рабочих и механизаторов. Также к работе привлекли 437 единиц спецтехники, израсходовали при этом более 183,5 тонн противогололедных веществ.
В настоящее время в Омске коммунальщики еще не закончили борьбу с последствиями мощного снегопада.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".