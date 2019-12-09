Коммунальщики Омска не могут справиться со снегом

С улиц города Омска за минувшие выходные (7-8 декабря) на площадки для складирования снега было вывезено свыше четырех тысяч кубических метров выпавших осадков. Об этом журналистам сегодня, 9 декабря, рассказали в мэрии города.

Отмечается, что работы производились в круглосуточном режиме. В устранении последствий снегопада были задействованы 750 рабочих и механизаторов. Также к работе привлекли 437 единиц спецтехники, израсходовали при этом более 183,5 тонн противогололедных веществ.

В настоящее время в Омске коммунальщики еще не закончили борьбу с последствиями мощного снегопада.