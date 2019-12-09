В 2020 году в России будут по-новому бороться с коррупцией

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал о новых методах борьбы с "откатами", которые планируется ввести в 2020 году.

По его словам, вскоре состоится координационное совещание руководителей правоохранительных органов страны, на котором будет разработан "комплекс дополнительных антикоррупционных мер".

Чайка напомнил, что в прошлом году прокуроры получили возможность арестовывать активы граждан, уличенных в коррупции. Это позволило не дать преступникам вывести средства, полученные незаконным путем, за рубеж.