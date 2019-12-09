ФОМ: 68% россиян поддерживают изменение Конституции

В России увеличилось количество сторонников изменения Конституции. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение". Если еще год назад за внесение поправок в Конституцию высказывались 66% опрошенных, то сегодня такой позиции придерживаются 68% респондентов.

Аналогичный опрос проводился и в 2013 году. Тогда только 44% участников опроса поддержали внесение поправок в Конституцию. Примечательно, что 35% из числа поддерживающих поправки не смогли привести конкретные примеры того, как необходимо изменить Конституцию.