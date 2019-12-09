"Новогодние" мошенники действуют в Чувашии

В Республике Чувашия перед новогодними каникулами зарегистрированы факты мошенничества, когда неизвестные лица обзванивают компании и пытаются получить от них деньги под предлогом оформления зданий к Новому году

В городе Новочебоксарск в местное отделение полиции обратился сотрудник местного ломбарда, сообщивший о попытке хищения средств из кассы. В процессе разбирательств оказалось, что в организацию позвонил мужчина, представившийся "генеральным директором" и рассказал, что в ломбард должны привести оборудование для оформления здания к новогодним праздникам. При этом нужно было внести предоплату он попросил перечислить на банковский счет 48 тысяч рублей.

Интересно, в это время в ломбард пришел настоящий руководитель, и оценщику стало ясно, что его хотят обмануть.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Личность злоумышленника пока установить не удалось.