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Источник Правда.Ру

"Анти-Грета" из Швеции покорила пользователей Рунета

Общество

В Рунете появилась новая звезда, которую блогеры уже "окрестили" "анти-Гретой". Видимо, поставив 16-летнюю Нильссон Ярванди из Швеции в противовес Грете Тунберг.

Понравилась она россиянам тем, что не побоялась бросить вызов одновременно и глобалистам, и феминисткам, и либеральным политикам — всем тем, кто яростно нападает на "традиционные ценности".

Кстати, как отмечает газета "Взгляд", "новости об Изабелле дошли до РФ с опозданием". В Европе писать и говорить о ней начали примерно год назад.

Начитанная, яркая, харизматичная девушка выступает против официальной идеологии европейских элит. При этом не состоит ни в каких движениях и даже акций не организует. Она "всего лишь" выступает за сохранение "традиционных семейных ценностей" и за то, чтобы тему сексуальных ориентаций "вывели за пределы школы, поскольку она дезориентирует детей".

Рост популярности Нильссон Ярванди в России объяснить можно тем, что недавно она, плюсом к Twitter, завела аккаунт в "ВКонтакте".

И, если по количеству подписчиков и сторонников или известности — имя Греты Тумберг уже стало чуть ли не мемом — Ярванди пока уступает своей более знаменитой землячке, то война, которую она объявила западному истеблишменту, серьезнее борьбы с абстрактным миром "плохих взрослых", говоря о котором плакала Грета в ООН. Это уже не капризы ребенка, а серьезная позиция.

Детство Изабеллы — это обычная школа в проблемном районе Гетеборга. Рассказы о школьных бандах, сколоченных по этническому принципу, о проявлениях расизма в отношении национального большинства, о физическом и даже сексуальном насилии со стороны мигрантов в стенах учебного заведения: вот то, о чем рассказывает Изабелла, являясь непосредственным свидетелем. И ей — дочери мигранта — верят простые люди по всему миру.

Эта искренность и подкупила российских пользователей интернета, которые до Ярванди лишь "троллили" девочку из Швеции Грету Тумберг.

Темы швеция грета тумберг нильссон ярванди
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