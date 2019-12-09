Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"

Алексей Навальный и его так называемый "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), признанный иноагентом, начали активно раскручивать ресурс "Черный блокнот" — сайт, являющийся по сути аналогом украинского "Миротворца".

На ресурсе размещаются данные о преступивших, по версии блогера, "закон и общечеловеческие понятия о справедливости и гуманности". Таковыми, считают либералы всех, кто мешает им: судьи, выносившие, по словам Навального, "заказные" приговоры по "московскому делу", силовики, чиновники, депутаты.

Нечто подобное есть, к слову, и у беглого олигарха Ходорковского: целый каталог "сатрапов режима", в котором всех неугодных оппозиции поделили на категории и целое досье на каждого завели. Вот только размещено все это под лозунгом, достойным быть размещенным разве что на воротах лагеря времен "большого террора": "Прощение — это роскошь, которую надо заслужить наказанием".

Как выяснили журналисты ФСН, чтобы попасть на эти ресурсы, не нужно быть в чем-то лично виноватым перед "демократией", хватит публичного одобрения любого события, произошедшего в России, или высказывания без негатива по поводу решений президента и правительства. Или добросовестной работы в госструктурах.

Кстати, это уже не первая попытка Навального "угодить" спонсорам из-за рубежа. Ранее, как рассказывала "Правда.ру", он отметился призывам перевести протесты в России в "боливийский сценарий".