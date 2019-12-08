Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сын певицы Валерии госпитализирован после ДТП

Общество

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал дорожно-транспортное происшествие с участием сына своей жены. По его словам, сейчас Арсений Шульгин находится в больнице Санкт-Петербурга, ему зашили бровь и его жизни ничего не угрожает. Ранее молодой человек получил травмы во время столкновения с отбойником на трассе М-11.

"С девушкой, которая вела машину, мы не знакомы. И даже не знали об их планах ехать ночью из Санкт-Петербурга в Москву. Как они объяснили позже - хотели сделать сюрприз и увидится с нами на "Дорожном радио". Если бы я знал, я бы не позволил им ехать. Потому что для поездок ночью, тем более на обледенелой дороге, необходим большой опыт, которого у них в силу возраста еще нет", - пояснил Пригожин.

Продюсер неоднократно подчеркивал, что молодые люди сделали глупость. Он раскритиковал то, что за рулем была девушка, а также тот факт, что ребята хотели за ночь доехать до Москвы, не разбив трассу на отрезки для отдыха.

Темы м-11 дтп валерия продюсер иосиф пригожин арсений шульгин
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 4.
Здоровье и профилактика
Восемь самых распространенных мифов о ВИЧ
Мир. Новости мира
Международные экологи мутировали в предпринимателей
Новости Все >
Сын певицы Валерии госпитализирован после ДТП
Майдан 2.0: националисты протестуют у российского посольства в Минске
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
Художник из США съел банан за 120 тысяч долларов
В Германии могут заблокировать Facebook, Instagram и WhatsApp
В Китае создали "идеальную свинью". Ее скрестили с обезьяной
Обладательницей титула Мисс Земной шар стала россиянка
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
"У ЕС денег нет": Пушков прокомментировал протест в Минске
Соловьев напомнил Киеву о предостережении Путина по Донбассу
Последние материалы
Сын певицы Валерии госпитализирован после ДТП
Майдан 2.0: националисты протестуют у российского посольства в Минске
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 4.
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
Художник из США съел банан за 120 тысяч долларов
В Германии могут заблокировать Facebook, Instagram и WhatsApp
Восемь самых распространенных мифов о ВИЧ
В Китае создали "идеальную свинью". Ее скрестили с обезьяной
Международные экологи мутировали в предпринимателей
Обладательницей титула Мисс Земной шар стала россиянка
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Евросоюз
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Недостаток витамина D признан причиной депрессивности россиян
Недостаток витамина D признан причиной депрессивности россиян
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Предзнаменование: на встрече Путина и Лукашенко погас свет
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России
"Нафтогаз" ответил на ультиматум Медведева
Россия сможет попасть на Олимпийские игры в обход WADA
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ