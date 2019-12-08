Сын певицы Валерии госпитализирован после ДТП

Муж певицы Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал дорожно-транспортное происшествие с участием сына своей жены. По его словам, сейчас Арсений Шульгин находится в больнице Санкт-Петербурга, ему зашили бровь и его жизни ничего не угрожает. Ранее молодой человек получил травмы во время столкновения с отбойником на трассе М-11.

"С девушкой, которая вела машину, мы не знакомы. И даже не знали об их планах ехать ночью из Санкт-Петербурга в Москву. Как они объяснили позже - хотели сделать сюрприз и увидится с нами на "Дорожном радио". Если бы я знал, я бы не позволил им ехать. Потому что для поездок ночью, тем более на обледенелой дороге, необходим большой опыт, которого у них в силу возраста еще нет", - пояснил Пригожин.

Продюсер неоднократно подчеркивал, что молодые люди сделали глупость. Он раскритиковал то, что за рулем была девушка, а также тот факт, что ребята хотели за ночь доехать до Москвы, не разбив трассу на отрезки для отдыха.