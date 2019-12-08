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Источник Правда.Ру

Житель Петербурга хочет продать бракованную монету за миллиард

Общество

Житель Санкт-Петербурга разместил в интернете объявление о продаже редкой бракованной монеты номиналом 2 рубля. Примечательно, что автор объявления установил цену на лот в размере одного миллиарда рублей. По его мнению, эта монета представляет особую ценность для коллекционеров.

Необычность монеты заключается в том, что ее аверс повернут относительно реверса на 90 градусов. Сама монета был произведена в 2016 году. Автор объявления пояснил, что монета ему досталась во время обычного похода в магазин. Продавец дала ему эту монету в качестве сдачи. Столь высокую цену на монету он объяснил тем, что она представляет представляет большую ценность для коллекционеров.

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