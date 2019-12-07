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Источник Правда.Ру

Адвокат Жукова признался в финансировании украинских националистов

Общество

Либеральная общественность продолжает обсуждать приговор, вынесенный студенту ВШЭ Егору Жукову, а его адвокат уже успел сделать новое резонансное заявление. Представитель Жукова в суде Илья Новиков написал на своей странице в Facebook, что лично он верит в "эффективность насилия".

Напомним, студента ВШЭ обвиняли как раз из-за публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. 6 декабря суд приговорил его к трем годам условно. Новиков не только заявил, что он сторонник насилия, он также сообщил, что собирается пожертвовать заработанные от защиты Жукова деньги на нужны Вооруженных сил Украины. Своих друзей в соцсети адвокат призвал сделать тоже самое.

"Рубль, который я получу за защиту Егора Жукова в суде - передам на нужды ЗСУ. А также добавляю от себя 99999 рублей, поскольку 6 декабря - это их день. Советую и вам сделать тоже самое, поскольку линия защиты проходит не только в суде", - написал Новиков.

Многие пользователи соцсети не сразу поняли, что такое "ЗСУ".

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