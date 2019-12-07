Адвокат Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что во время последней встречи с подзащитным он попросил у него ручку и бумагу для работы над своими трудами. Ранее бывший доцент СПбГУ убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой находился в любовных отношениях. Соколов пытался утопить останки своей жертвы, но получил обморожение. Его задержали уже в больнице.
Адвокат историка рассказал, что сейчас встречи с подзащитным проходят всего раз в неделю в условиях, которые не позволяют осуществлять защиту в полном объеме. Почуев отмечает, что их с Соколовым не оставляют наедине.
"Состояние Олега Соколова удовлетворительное. Он попросил обеспечить его бумагой и ручкой, чтобы он мог заниматься написанием своих трудов", - рассказал Почуев.
Ранее Олег Соколов уже высказывался о том, что хочет написать книгу о тех злосчастных событиях, которые привели его за решетку.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.