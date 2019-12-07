Доцент-расчленитель Соколов напишет книгу. Ему дадут бумагу и ручку

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что во время последней встречи с подзащитным он попросил у него ручку и бумагу для работы над своими трудами. Ранее бывший доцент СПбГУ убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой находился в любовных отношениях. Соколов пытался утопить останки своей жертвы, но получил обморожение. Его задержали уже в больнице.

Адвокат историка рассказал, что сейчас встречи с подзащитным проходят всего раз в неделю в условиях, которые не позволяют осуществлять защиту в полном объеме. Почуев отмечает, что их с Соколовым не оставляют наедине.

"Состояние Олега Соколова удовлетворительное. Он попросил обеспечить его бумагой и ручкой, чтобы он мог заниматься написанием своих трудов", - рассказал Почуев.

Ранее Олег Соколов уже высказывался о том, что хочет написать книгу о тех злосчастных событиях, которые привели его за решетку.