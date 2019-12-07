Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Доцент-расчленитель Соколов напишет книгу. Ему дадут бумагу и ручку

Общество

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что во время последней встречи с подзащитным он попросил у него ручку и бумагу для работы над своими трудами. Ранее бывший доцент СПбГУ убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой находился в любовных отношениях. Соколов пытался утопить останки своей жертвы, но получил обморожение. Его задержали уже в больнице.

Адвокат историка рассказал, что сейчас встречи с подзащитным проходят всего раз в неделю в условиях, которые не позволяют осуществлять защиту в полном объеме. Почуев отмечает, что их с Соколовым не оставляют наедине.

"Состояние Олега Соколова удовлетворительное. Он попросил обеспечить его бумагой и ручкой, чтобы он мог заниматься написанием своих трудов", - рассказал Почуев.

Ранее Олег Соколов уже высказывался о том, что хочет написать книгу о тех злосчастных событиях, которые привели его за решетку.

Темы труды спбгу книга адвокат олег соколов бумага и ручка александр почуев доцент-расчленитель
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 2.
Семья
Жизнь семьи из-за закона о бытовом насилии станет адом
Ближний Восток
Санкции гнетут, но Иран держится
Новости Все >
Мэр Липецка объяснилась за видео с нецензурной лексикой
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Доцент-расчленитель Соколов напишет книгу. Ему дадут бумагу и ручку
Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Эрдогана пригласили на Парад Победы
"Россиян ждет опасность": астрологи ухудшили прогноз на 2020 год
Опубликован режим питания, который помогает сбрасывать лишний вес
Мэр Липецка матом прокомментировала восстановление городского парка
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Последние материалы
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 2.
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Доцент-расчленитель Соколов напишет книгу. Ему дадут бумагу и ручку
Жизнь семьи из-за закона о бытовом насилии станет адом
Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Санкции гнетут, но Иран держится
Эрдогана пригласили на Парад Победы
"Россиян ждет опасность": астрологи ухудшили прогноз на 2020 год
Опубликован режим питания, который помогает сбрасывать лишний вес
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Мир. Новости мира
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
Евросоюз
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России
Эрдогана пригласили на Парад Победы
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным в Париже
Изнасиловавшего трёх девочек педофила осудили на 10 лет
Путин: транзит газа через Украину не прекратится
На кого работает наше правительство
Минск назвал желаемую цену за российский газ
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
Американская база в Сирии подверглась атаке
Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"
Мэр Липецка матом прокомментировала восстановление городского парка
Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным в Париже
Трамп призвал не выдавать Китаю кредиты
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ