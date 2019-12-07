Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России

Журналист Владимир Познер прокомментировал новую инициативу властей Якутии о ежедневном исполнении российского гимна в школах. Ранее министр образования и науки Якутии Владимир Егоров подписал приказ, согласно которому в каждой школе региона должны ежедневно начинать уроки с исполнения государственного гимна.

Познер заметил, что обязательное исполнение гимна может привести к совсем другим последствиями. По его мнению, новая мера по исполнению государственного гимна ежедневно - чрезмерна. Журналист допускает, что это может подтолкнуть россиян к очередной акции протеста.

"Попахивает квасным патриотизмом. Соглашусь, что обязательное исполнение государственного гимна может быть опасно, поскольку может спровоцировать массовые акции протеста. По моему, это чрезмерное распоряжение", - пояснил Владимир Познер.

Еще летом 2015 года в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому каждая учебная неделя в России должна была начинаться с линейки и обязательного исполнения государственного гимна.