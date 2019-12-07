В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили выплачивать стипендии безработным россиянам в возрасте от 50 лет, которые желают учиться, чтобы найти новую работу. Предложение содержится в распоряжении правительства.

Сейчас региональные власти совместно с работодателями составляют перечень необходимых профессий и навыков и публикуют их на портале "Работа в России". Правительство планирует, что к 2025 году обучение пройдут более 450 тысяч человек предпенсионного возраста. Для них разработали три программы обучения.

Первая программа - направление гражданина из службы занятости на обучение в образовательное учреждение, где ему предоставят необходимые в будущем навыки. Вторая программа - выдача образовательных сертификатов, с помощью которых предпенсионер сможет сам выбрать интересующее его образовательное учреждение или пройти обучение у работодателя.

Третья программа - прохождение обучения при участии союза "Ворлдскиллс Россия". В таком случае предпенсионеру необходимо отучиться и сдать экзамен, чтобы его резюме разместили на портале "Работа в России".

В проекте распоряжения правительства утверждается, что во время обучения гражданина ему будет выплачиваться стипендия.