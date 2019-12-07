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Источник Правда.Ру

"Россиян ждет опасность": астрологи ухудшили прогноз на 2020 год

Общество

Астрологи вдруг вспомнили, что следующий год - високосный и поторопились дать россиянам ряд рекомендаций, поскольку будущий год может хранить немало опасностей. Об этом радио Sputnik рассказала астролог Любовь Калиновская. По ее мнению, жителям России лучше воздержаться от кардинальных изменений.

Астрологи рекомендуют сохранять то, что уже есть в жизни. Другими словами, не пытаться резко изменить жизнь: не менять работу и не разводиться. Калиновская рассказала, что главная опасность 2020 года - это "буря эмоций", которая захлестнет людей и не даст им логически мыслить. Специалисты обвиняют в этом Марс, под покровительством которого и пройдет следующий год.

"Марс принесет в следующий год множество агрессивных и воинствующих энергий. Под воздействием такой энергетики человек может вести себя некорректно по отношению к другим людям. Из-за неправильных эмоций люди могут совершать необдуманные поступки", - пояснила астролог.

Темы 2020 марс астрология буря эмоций любовь калиновская
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