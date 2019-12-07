Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандал вокруг производителей шоколада и стиральных порошков. Ранее Федеральная антимонопольная служба уличила этих производителей в том, что они поставляют разную продукцию в Россию и другие зарубежные страны, причем продукция, поставляемая в РФ, не соответствует многим требованиям.

Жириновский считает, что таким образом страны Запада показывают свое истинное отношение к РФ. Они специально экспортируют в Россию товары низкого качества, поскольку считают, что страну населяют люди "второго сорта". Парламентарий подчеркнул, что поток "отходов" из Европы в Россию необходимо остановить.

Лидер ЛДПР утверждает, что жители РФ должны получать из Европы только высококачественные продукты. Если европейские страны не хотят экспортировать в РФ продукты высокого качества, то мы сможем потреблять продукцию собственного производства - подчеркивает Жириновский.