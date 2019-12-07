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Источник Правда.Ру

Стало известно, какое шампанское предпочитают жители России

Общество

Исследование сервиса Rate&Goods показало, какие игристые вина предпочитают покупать россияне перед новогодними праздниками. Согласно результатам исследования, самыми популярными видами шампанского стали "Новый свет" и "Чинзано". Примечательно, что наибольшую долю этих видов шампанского распродает бренд "Абрау-Дюрсо".

В рейтинге лучших производителей игристого вина бренд "Абрау-Дюрсо" также занял первое место, поскольку на него приходится 26% всех продаж шампанского в праздничный период. Покупатели оценивают продукцию бренда в 4,3 балла по пятибальной шкале. На втором месте с показателем 10,6% продаж расположился бренд "Исток". Его продукцию оценили в 3,89 балла.

На третьем месте находится бренд "Франкориани". На этот бренд приходится 10,1% продаж, поскольку потребители его оценили в 3,97 балла. Аналитики сервиса Rate&Goods подсчитали, что перед Новым годом спрос на игристые вина увеличивается в 12,5 раза по сравнению со среднегодовым показателем.

Темы вино rate&good шампанское абрау-дюрсо исследование игристое вино
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