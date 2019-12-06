В городе Липецк выясняются детали смерти 12-летнего школьника, который упал с 16-го этажа многоэтажного жилого дома на улице Зои Космодемьянской. Об этом журналистам рассказали в Следственном Управлении СК РФ по Липецкой области.
Тело мальчика обнаружили рядом с многоэтажкой. По предположению следствия, мальчик играл с друзьями и планировал спуститься с 16-го этажа через открытый балкон общего пользования.
По факту случившегося будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, в настоящее время идут опросы свидетелей и родителей ребенка. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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