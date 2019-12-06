Псковский городской суд будет рассматривать уголовное дело в отношении жительницы Санкт-Петербурга, обвиняемой в интернет-мошенничестве в особо крупном размере.
Как удалось установить следователям, петербурженка в начале 2017 года создала сообщество в социальной сети "ВКонтакте", где разместила заведомо ложные данные о возможности покупки у нее товаров для детей по низким ценам. Люди заказали у нее товары с предоплатой на сумму свыше 1,5 миллионов рублей, но свои покупки они так и не получили.
В прокуратуре Псковской области рассказали, что обвиняемой грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 10-ти лет. Также она может получить штраф.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.