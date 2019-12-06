Жительница Питера может сесть на 10 лет за обман покупателей в Сети

Псковский городской суд будет рассматривать уголовное дело в отношении жительницы Санкт-Петербурга, обвиняемой в интернет-мошенничестве в особо крупном размере.

Как удалось установить следователям, петербурженка в начале 2017 года создала сообщество в социальной сети "ВКонтакте", где разместила заведомо ложные данные о возможности покупки у нее товаров для детей по низким ценам. Люди заказали у нее товары с предоплатой на сумму свыше 1,5 миллионов рублей, но свои покупки они так и не получили.

В прокуратуре Псковской области рассказали, что обвиняемой грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 10-ти лет. Также она может получить штраф.