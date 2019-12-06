Волгоградца будут судить за убийство 17-летней давности

Следственный комитет по Волгоградской области предъявил обвинение 44-летнему местному жителю за преступление, которое он совершил в городе еще в 2002-м году. Там 17 лет назад нашли тело мужчины.

Подозреваемого в убийстве объявили в федеральный розыск и задержали на территории Адыгеи, рассказали сегодня, 6 декабря, в пресс-службе СК РФ по Волгоградской области.

По информации следствия, поздно вечером 12 декабря 2002 года на территории Тракторозаводского района Волгограда между двумя мужчинами возник конфликт из-за денежного долга.

Подозреваемый ударил противника ножом в грудь, от чего он умер на месте происшествия. Уголовное дело по факту случившегося возбудили сразу, но подозреваемого получилось задержать только в июне этого года в одной из деревень Адыгеи.