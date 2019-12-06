Житель Китая, 36-летний мужчина, умер во время прохождения собеседования при попытке устроиться на работу. Об этом пишет интернет-ресурс AsiaOne.
Сообщается, что мужчина (имя не разглашается), давал ответы на вопросы, и вдруг внезапно потерял сознание и упал на стол. Его оперативно доставили в ближайшую клинику города Ханчжоу, что в провинции Чжэцзян. Но докторам не удалось привести к жизни пациента, он скончался от остановки сердца.
Сотрудник компании, проводивший интервью, рассказал, что кандидат много перерабатывал на предыдущем месте и по этой причине он решил сменить место. Известно, что у умершего мужчины была гипертония.
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