Молодой китаец скончался во время собеседования

Житель Китая, 36-летний мужчина, умер во время прохождения собеседования при попытке устроиться на работу. Об этом пишет интернет-ресурс AsiaOne.

Сообщается, что мужчина (имя не разглашается), давал ответы на вопросы, и вдруг внезапно потерял сознание и упал на стол. Его оперативно доставили в ближайшую клинику города Ханчжоу, что в провинции Чжэцзян. Но докторам не удалось привести к жизни пациента, он скончался от остановки сердца.

Сотрудник компании, проводивший интервью, рассказал, что кандидат много перерабатывал на предыдущем месте и по этой причине он решил сменить место. Известно, что у умершего мужчины была гипертония.