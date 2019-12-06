Нелегальные таксисты российской столицы оккупировали подъездные пути к станциям метро "Щелковская", "Теплый стан", "Домодедовская" и другим станциям, которые находятся на окраинах Москвы.
По этой причине автобусы не могут подъехать близко к остановкам. В результате. создаются пробки, возникают аварии. В районе крайних станций столичного метрополитена нередко случаются аварии с участием маршруток и автобусов.
По данным "Российской газеты", москвичи зачастую выбирают нелегальных перевозчиков, а не официальные сервисы по заказу такси из-за более низких цен.
Напомним, в сентябре Общероссийское объединение пассажиров в проекте "Справедливая цена" предложило ввести единую стоимость проезда на такси из столичных аэропортов в центр Москвы: из Шереметьево и Внуково — 1000 рублей (15 долларов или 14 евро), из Жуковского — 1200 рублей (18 долларов или 17 евро) и из Домодедово — 1300 рублей (20 долларов или 18 евро). Сотрудники организации уверены, что внедрение этой меры убережет от "бомбил" на выходе из аэропортов.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.