Таксисты-нелегалы в Москве оккупировали подъезды к станциям метро

Нелегальные таксисты российской столицы оккупировали подъездные пути к станциям метро "Щелковская", "Теплый стан", "Домодедовская" и другим станциям, которые находятся на окраинах Москвы.

По этой причине автобусы не могут подъехать близко к остановкам. В результате. создаются пробки, возникают аварии. В районе крайних станций столичного метрополитена нередко случаются аварии с участием маршруток и автобусов.

По данным "Российской газеты", москвичи зачастую выбирают нелегальных перевозчиков, а не официальные сервисы по заказу такси из-за более низких цен.

Напомним, в сентябре Общероссийское объединение пассажиров в проекте "Справедливая цена" предложило ввести единую стоимость проезда на такси из столичных аэропортов в центр Москвы: из Шереметьево и Внуково — 1000 рублей (15 долларов или 14 евро), из Жуковского — 1200 рублей (18 долларов или 17 евро) и из Домодедово — 1300 рублей (20 долларов или 18 евро). Сотрудники организации уверены, что внедрение этой меры убережет от "бомбил" на выходе из аэропортов.