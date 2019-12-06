Пучков об армейской тушенке: "Современным солдатам можно позавидовать"

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, попробовал тушенку комбината питания "Конкорд", которую оптовики поставляют в российские воинские части.

После дегустации блогер написал на своей странице в соцсетях, что она ему очень понравилась и он все съел без остатка.

Комбинат питания "Конкорд" отправил по ящику с тушенкой в редакции "Интерфакса" и "Эхо Москвы". "Открытые медиа" Ходорковского, куда тоже был доставлен продукт, отказались его принять. Главред МБХ Вероника Куцылло нахамила курьеру, а ящик с тушенкой был выставлен за дверь. Примечательно, что МБХ, которые писали о некачественной продукции "Конкорда", отказались лично убедиться в своей неправоте.

Ранее в базе петербургского Арбитражного суда появилась информация о грядущем заседании. Суд планирует рассмотреть обращение Военной прокуратуры Псковского гарнизона к "Комбинату питания "Конкорд" по проведенной экспертизе поставляемой тушенки. В одной из банок выявили незначительное несоответствие ГОСТу.

В пресс-службе компании "Конкорд" объяснили, что организацией питания в воинских частях предприятие не занимается. Это прерогатива оптовиков, которые покупают уже готовую продукцию и затем ее распространяют. На их плечах лежит ответственность за нормы хранения и транспортировку.

Что касается "Конкорда", то продукция данного предприятия только высшего сорта. На комбинате есть все необходимые сертификаты соответствия, и он производит продукцию исключительно по стандартам ГОСТ.

"Отличная тушенка. Охота, рыбалка, походы — вещь", — сняв пробу, прокомментировал Дмитрий Пучков. Блогер даже записал на видео процесс дегустации, чтобы не выглядеть голословным. "Советская армия, такой же отличной кормили, замечательная, — вспомнил Пучков свою молодость. — Можно только позавидовать бойцам, которые до сих пор её едят".

В пресс-службе "Конкорда" объяснили, что приняли решение отправить по ящику с тушеной говядиной в редакции столичных СМИ, чтобы в будущем избежать спекуляций на данной теме.