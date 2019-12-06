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Заключенные будут строить жилье для бездомных животных на Камчатке

Общество

Специальные комплексы для бездомных собак будут делать заключенные колоний на Камчатке.

Комплексы появятся в каждом муниципалитете региона. Они будут представлены модульными сооружениями, оснащенными всеми видами коммуникаций.

"У нас уже есть опыт создания такого рода конструкций, в том числе, при производстве мобильного городка на случай чрезвычайной ситуации. В таких комплексах делаются утепленные стены, создаются условия, подходящие для местного климата. Заказчику нужно будет только подключить комплекс к системам снабжения", — пояснили в пресс-службе УФСИН по Камчатскому краю.

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