Специальные комплексы для бездомных собак будут делать заключенные колоний на Камчатке.
Комплексы появятся в каждом муниципалитете региона. Они будут представлены модульными сооружениями, оснащенными всеми видами коммуникаций.
"У нас уже есть опыт создания такого рода конструкций, в том числе, при производстве мобильного городка на случай чрезвычайной ситуации. В таких комплексах делаются утепленные стены, создаются условия, подходящие для местного климата. Заказчику нужно будет только подключить комплекс к системам снабжения", — пояснили в пресс-службе УФСИН по Камчатскому краю.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.