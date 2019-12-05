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Источник Правда.Ру

Жители Питера активно снимают коттеджи для празднования Нового года

Общество

Загородный отдых в периоды каникул на Новый год пользуется повышенным спросом у жителей Санкт-Петербурга. Как выяснило издание РБК Петербург, к началу декабря базы отдыха заполняются почти на 100% — гости приступают к брони. начиная с лета.

По признанию игроков рынка, в сравнении с низким сезоном цена аренды загородных домов выше троекратно, но гости готовы отдавать даже большие деньги. К местному населению также присоединяются гости из соседних государств, для которых отдых под Санкт-Петербургом является выгодным предложением, хотя по уровню сервиса местные коттеджи, как и ранее, уступают финским.

По информации "Авито Недвижимость", цена посуточной аренды загородных домов в 2019-м году в Ленинградской области стала доступнее, чем в минувшем году. Стоимость аренды загородных домов упала здесь более чем на 3% по отношению к 2018-му году.

Темы питер коттедж праздники
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