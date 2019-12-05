С 9 декабря введут плату за проезд по МЦД в Москве

Проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) с 9 декабря этого года будет платным. Об этом журналистам рассказали в Центральной пассажирской пригородной компании (ЦППК). Оплачивать услугу будет доступно как картой "Тройка", так и льготными социальными картам.

"Итоговое полномасштабное тестирование билетной системы стартует с 5 декабря, чтобы у пассажиров не возникало трудностей с оплатой проезда. Каждое устройство проверят на правильность и устойчивость работы", — рассказали в пресс-службе.

Тестирование будет запущено на Белорусском вокзале, оно пройдет в 3 этапа на Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском направлениях.

Кроме этого, уточняется, что в выходные дни на всех станциях на турникетах створки будут закрываться последовательно. "Для прохода пассажирам потребуется приложить любую карту — "Тройка", совмещенную карту "Тройка-Стрелка" или социальную. Но с них ничего не спишется. На таких станциях будут присутствовать сотрудники, которые подробно расскажут пассажирам, как проходить через турникеты, и окажут им помощь в случае, если у них не будет с собой подходящей карты", — пояснили в ЦППК.