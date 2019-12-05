На севере Москвы появится технопарк для детей

В северной части Москвы планируют возвести детский технопарк.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы в ходе заседания, прошедшего 5 декабря 2019 года, дала согласие на внесение поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы в отношении территории по адресу: улица Зорге, владение 15 (САО)", — говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Как передает Недвижимость РИА Новости, на этой территории находится полиграфический комплекс "Московские учебники и картолитография", который будет реконструирован. В результате этого площадь объекта увеличится до 18,6 тысячи "квадратов".

Кроме производственных помещений, в комплексе планируется размещение технопарка для детей, где школьники смогут познакомиться с современным оборудованием. Там сделают учебные классы, хайтек-цех с инновационной техникой по профильным направлениям, а также обустроят лекторий.