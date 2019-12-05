"Фонтанка" в расследовании о ЧВК "Вагнера" солгала о главном герое

Онлайн-издание "Фонтанка" опубликовало статью про ЧВК "Вагнер". Журналист Александр Ермаков утверждает, что житель Брянска по имени Руслан в 2017 году в Сирии участвовал в ликвидации террориста ИГ*. В основу статьи, как позже выяснилось, было положено вымышленное интервью. "Герой" публикации намерен обратиться в суд.

Напомним, ранее "Новая газета" опубликовала "расследование", основанное на видеоролике, на котором была зафиксирована ликвидация сирийского джихадиста. В материалах имелась фотография (кадр из видеоролика) с изображением предполагаемых участников инцидента. Позже выяснилось, что фотография не более чем фотомонтаж.

Петербургское издание опубликовало собственное "расследование". Журналисты заявили, что нашли еще одного участника инцидента — Руслана из Брянска. Они связались с ним по телефону и смогли задать вопросы относительно скандального видео. Авторы статьи утверждали, что мужчина работает в Брянском областном губернаторском дворце ДДЮТ имени Ю. А. Гагарина, прививая детям патриотизм через музыку, песни и танцы.

Журналисты ФАН проверили материал "Фонтанки" на достоверность, поскольку интервью с героем публикации не вызывает доверия. У журналистов сложилось впечатление, что Руслан пытался уклониться от ответов на вопросы. Найти нужного человека было не сложно, ведь в материалах "Фонтанки" были указаны город, организация, в которой он работает, имя, элементы биографии.

Журналисты ФАН прибыли в Брянск, чтобы найти Руслана. Мужчина согласился с ними побеседовать.

В ходе разговора выяснились интересные детали.

"Вы знаете, со мной никто не общался из "Фонтанки", вообще. Я не знаю, откуда журналист взял такую информацию вообще. Дело в том, что никаких контактов с этим агентством "Фонтанка" я не имею и никогда не имел. Откуда они взяли такую информацию — вопрос", — рассказал Руслан.

Материал явно основан на вымышленном интервью.

Журналистам ФАН Руслан рассказал, что он работает в фольклорной школе "Калинушка".

"Здесь нет намека даже на военную службу, физические тренировки. Здесь все направлено на искусство и исполнение каких-то обрядов, которые мы собирали с носителей", — отметил мужчина.

В материалах "Фонтанки" утверждается, что их "герой" — 39-летний мужчина. В прошлом он воевал в Чечне, имеет ранения и татуировку на груди слева. Руслан опроверг данное утверждение, отметив, что в ЧВК он также не состоял.

"На данный момент мне 36 лет. Я служил в армии, проходил срочную службу с 2002 по 2004 год. Это документально подтверждено в моем военном билете, как положено. Я проходил службу во Владикавказе, Северная Осетия. Служил в войсках противовоздушной обороны. В боевых действиях я не участвовал. Я связист, я был начальником подвижного узла связи, и все. Никаких ранений я не получал. У меня есть одна татуировка на спине, но не на груди".

Относительно поездок за рубеж Руслан отметил, что в 2017 году большую часть времени находился в России. Выезд был, что отмечено в загранпаспорте.

"Это был выезд в Молдавию. То есть отметки через Украину пересекали мы на поезде. И в обратном порядке то же самое", — объяснил мужчина.

Еще один момент: журналист "Фонтанки" опубликовал переписку с героем своей публикации, в которой последний указал свой рост — 197 сантиметров, чему Руслан удивился.

"Я еще читал, что там рост этого Руслана — 180 или 197 см, ну посмотрите на меня, мой рост всего лишь 170 см. Там настоящий высокий человек".

Мужчина недоволен тем, как поступил с ним петербургский журналист и отметил, что у него есть планы по отношению к редакции "Фонтанки", потому что ему очень неприятно слышать о себе такие высказывания в прессе.

Правоохранительным органам и суду мужчина готов представить документы, чтобы подтвердить свою правоту и опровергнуть фейковое "расследование" "Фонтанки", оклеветавшей человека.

*Организация запрещена на территории РФ.