Молодой священник в Хабаровске умер при падении из окна

В городе Хабаровск священник Преображенского кафедрального собора выпал из окна. В результате случившегося он скончался.

Как сообщает URA. RU, 34-летний иерей Дионисий (Денис Проскурин), выпал из окна своей квартиры, которая находится на 5 этаже дома №9 на улице Олега Кошевого. Это случилось на глазах у очевидцев. Медики скорой помощи, приехавшие к месту трагедии, констатировали смерть мужчины.

В Хабаровской епархии сведения о гибели священника подтвердили. "Произошел несчастный случай. Иерей Дионисий погиб при падении высоты", — рассказали в местной епархии.

Денис Проскурин также занимал должность проректора Хабаровской духовной семинарии. Он преподавал ученикам предмет "История церкви", а также осуществлял руководство информационно-издательским центром семинарии. У священника осталась вдова.