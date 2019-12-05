Киселев: политика РПЦ противоречит Богу

Ведущий телеканала "Россия-1" Дмитрий Киселев полагает, что Русская православная церковь (РПЦ) имеет разногласия с Богом, что касается вопросов суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). РПЦ критикует эти методы зачатия, при том как в Библии говорится "плодитесь и размножайтесь", пояснил свою позицию Киселев.

По словам телеведущего, мнение церкви базируется на Основах социальной ответственности. Это документ, принятый самой РПЦ. При этом в Библии никаких указаний насчет запрета суррогатного материнства и ЭКО не содержится. Киселев заявил, что "воля Божия и воля церкви — это разные вещи", и в конкретной ситуации РПЦ прибегает к такой подмене, передает mk. ru.

Киселев также считает, что Русская православная церковь могла бы дать благословение на вспомогательные репродуктивные технологии по медицинским показаниям. Из фразы в Библии следует, что человеку нужно помогать размножаться, если это нужно. Благодаря этому он сможет "встать на сторону жизни", заключил телеведущий.