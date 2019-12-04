Многометровую гирлянду повесили на главную ель Липецка

В городе Липецк на площади Петра Великого установили праздничную елку. Высота дерева составляет 24 метра. Как журналистам рассказали в пресс-службе мэрии, елка украшена 3,5-километровая гирлянда и почти шесть сотен новогодних шаров.

Кроме этого, на главной городской елке присутствуют игрушки в виде конфет и "Полярная звезда". Всего в Липецке будет установлено 9 новогодних елей, не считая тех, которые поставят рядом с торговыми центрами, предприятиями и компаниями.

В украшении городских улиц также будут задействованы световые композиции, перетяжки и лампы разных цветов. К новогодним торжествам Липецк на 100% будет готов к середине декабря.