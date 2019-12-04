Пенсионеры России покоряют Instagram

Все чаще пенсионеры заводят страницы в соцсетях. Причем аккаунты многих из них становятся популярными и привлекают внимание пользователей разных возрастов.

Так, Валентина Кулешова из города Краснодар, которой идет 88-й год, ведет страничку о жизни, выкладывает кулинарные рецепты, воспоминания о военном времени. Также она написала книгу своих воспоминаний и выпустила издание со сказками для детей. Число подписчиков пенсионерки в Инстаграм перевалило за 37 тысяч.

За 97-летнюю Алевтину Гудкову из Екатеринбурга ее блог ведет внук. Он публикует рассказы бабушки о военном времени, а также выкладывает стихи и видеоролики. Подписчиков у пенсионерки набралось уже порядка 22-х тысяч.

84-летней Валентине Ивановне из Приморья вести страницу тоже помогают внуки. Женщина с юмором относится к своему возрасту и фотографируется даже с патчами на лице. Страница пожилой дамы набрала уже 60 тысяч поклонников.